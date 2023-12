Torino, nuova piattaforma per prenotare le carte elettroniche

Una nuova piattaforma online per la prenotazione degli appuntamenti per l'emissione della carta d'identità elettronica. Sviluppata da Csi Piemonte, sarà introdotta dal 18 dicembre dall'anagrafe di Torino sostituendo il portale ministeriale attualmente in uso, "per prenotazioni più agevoli e flessibili" grazie al collegamento diretto con il sistema anagrafico che darà la possibilità di garantire un maggior numero di appuntamenti. Altra novità è la possibilità di prenotare appuntamenti sia per sé stessi che per conto di altre persone. Per l'accesso al servizio si potranno utilizzare le credenziali Spid, Cns e Cie o, in alternativa, richiedere un codice temporaneo tramite Sms. Un sistema che secondo la Città ridurrà ulteriormente i tempi di attesa, che al momento sono di circa 20 giorni. Nel 2023 saranno 131mila le Cie emesse, con un aumento del 5% rispetto al 2022 e del 15% rispetto al 2021. Quanto ai cambi di residenza e di indirizzo, entro l'anno - spiegano dal Comune - verrà abbattuto il 50% delle pratiche arretrate, mentre i tempi di elaborazione delle pratiche ordinarie sono scesi da 6 mesi a una ventina di giorni. "Abbiamo fatto fronte - dice l'assessore ai Servizi civici, Francesco Tresso - a quella che era, al momento del nostro insediamento, una reale emergenza. La digitalizzazione dei servizi ci aiuta a gestire in modo più efficiente i servizi anagrafici e le prossime azioni andranno nella direzione di informare e accompagnare i cittadini all'autoproduzione di alcuni documenti, predisponendo a supporto una rete capillare, con sportelli in biblioteche e sedi circoscrizionali e altri presidi, per colmare il divario digitale".