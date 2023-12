Salvini su galleria Tav, non normale cantiere militarizzato

In un paese democratico "non è normale che ci sia un numero così alto di forze dell'ordine a presiedere una ferrovia". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, intervenendo alla presentazione nuove tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda in corso a Meda, in merito alla galleria della Tav a Chiomonte. Lunedì "sarò a Chiomonte a Torino a inaugurare i lavori della galleria Tav - ha spiegato - che collega Italia e Francia. La cosa incredibile - ha ribadito - è che in un paese democratico come il nostro il cantiere di un'opera sia presieduto da centinaia di poliziotti".