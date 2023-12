Accordo fra Torino e Coordinamento Diaspore, primo in Italia

La Città di Torino ha siglato oggi, "prima in Italia", un accordo quadro di partenariato con il Coordinamento delle Diaspore per cooperare per lo sviluppo. Un accordo "storico", è stato definito dai firmatari, che ha l'obiettivo di "promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile e favorire nella comunità torinese e nelle città d'origine dei 'nuovi torinesi' una cultura di pace nel segno delle libertà democratiche, dei diritti umani, della non-violenza e della solidarietà". "È un'iniziativa in cui la nostra amministrazione crede moltissimo - dice il sindaco Stefano Lo Russo -. La dimensione della cooperazione internazionale è parte integrante della storia della città e in questo ambito le comunità delle diaspore sono fondamentali per attivare forme di cooperazione con i torinesi non di nascita che abbiano voglia di essere dei ponti con i loro paesi d'origine. La Città di Torino è da tempo laboratorio di cooperazione internazionale e politiche di integrazione e oggi compiamo un passo in più". A sottoscrivere l'accordo insieme al sindaco, il presidente di Co.Dias.Co. per il Piemonte, Abderrahmane Amajou, che sottolinea come "il valore aggiunto dell'appartenere a due territori possa essere messo a disposizione delle istituzioni. Questo accordo ha un valore storico, anche a livello europeo. Nessuna amministrazione comunale ha fatto un passo come questo, che può essere preso da esempio a livello nazionale e internazionale".