Covid, nell'ultima settimana 634 casi al giorno in Piemonte

Situazione "stazionaria" e "sotto controllo" per quanto riguarda il Covid in Piemonte. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10.3%, in terapia intensiva è al 2.7%, mentre la positività dei tamponi è al 17.1%. Sono i dati del rapporto settimanale della Regione Piemonte. Tra il 7 e il 14 dicembre sono state vaccinate 13.463 persone. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 634.