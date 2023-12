Trasporto irregolare di rifiuti, multe per 3.200 euro

Multe per un totale di 3.200 euro sono scattate per iniziativa dei carabinieri forestali di Casale Monferrato (Alessandria) dopo controlli su due autocarri che trasportavano rifiuti. Sono emerse irregolarità quali la mancanza di una parte della documentazione necessaria. Uno dei mezzi era stato riempito oltre la capienza massima prevista. I materiali in questione erano scarti speciali non pericolosi derivanti da attività produttive. Le sanzioni hanno interessato le ditte proprietarie dei veicoli insieme all'ordine di procedere a uno smaltimento corretto.