Papa riceve Enzo Bianchi, fondatore Comunità di Bose

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Enzo Bianchi, fondatore ed ex priore della Comunità monastica di Bose. L'incontro di Bianchi col Papa avviene a circa tre anni e mezzo dal suo allontanamento dalla Comunità, deciso dalla Santa Sede nel maggio 2020 dopo una visita apostolica svoltasi tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Uno strappo non certo indolore, con resistenze e strascichi polemici durati fino agli inizi di giugno del 2021, quando l'ex priore si è trasferito a Torino in un alloggio fornitogli da amici.