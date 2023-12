Musk, senza figli non ci sarà nuova generazione

"Avere bambini serve a creare una nuova generazione. Se le persone non hanno figli non ce ne sarà una". Così il patron di Tesla e X, Elon Musk, intervenendo ad Atreju. "Vorrei che l'umanità di espandesse e si potesse creare un futuro brillante per il mondo ma poterlo fare è necessario avere esseri umani. Sembra banale eppure il tasso di natalità scende ogni anno - ha proseguito - il mio consiglio ai leader di governo e alle persone è quello di assicurasi di avere bambini". Per Musk sostenere la nascita dei figli "con incentivi sarebbe una mossa intelligente". Perché, ha sottolineato, "con gli attuali tassi di natalità nel giro di tre-quattro generazioni la popolazione mondiale sarà un decimo di quella che abbiamo adesso".