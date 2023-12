SESSO DA TASTIERA

Milano capitale dei pipparoli

È il capoluogo lombardo la città d'Italia in cui si registrano più accessi al sito a luci rosse Pornhub. Seguono Roma e Torino. Tra le ricerche più gettonate i video con tardone in calore, i porno manga e gloryhole. Sara Diamante e Malena La Pugliese le dive preferite

Milano capitale dell’economia, della moda, della finanza. E del porno: è il capoluogo lombardo la città d’Italia in cui si registrano più accessi al sito a luci rosse Pornhub. Almeno stando ai risultati del report pubblicato dal portale di video per adulti con tutte le cifre 2023 del fenomeno. Più di un quarto dei visitatori italiani della piattaforma hard, il 25,7%, è concentrato nell’area di Milano, metropoli laboriosa eppure gaudente che stacca di 12 punti percentuali Roma, dove “solo” il 13,7% degli abitanti ha visitato quest’anno il sito porno. A seguire è Torino, con gli accessi che si attestano al 4,8% complessivo nell’anno in corso. A Bologna e a Napoli i pornauti si equivalgono, con una percentuale del 3,5%. E poi Firenze (2,7%) e Palermo (2,3%). Città come Catania, Genova e Cagliari sono accomunate dalla percentuale dell’1.8% di residenti che “frequentano” Pornhub, a seguire Bari (1,7%).

Ma cosa cercano gli italiani sul sito che tutti conoscono e nessuno ammette di aver mai visitato? Il termine più cercato in Italia è stato “italiano”, seguito da “milf” e poi “amatoriale italiano”, classifica che rispecchia quella registrata nelle ricerche 2022. Anche “hentai” (la categoria ispirata ai fumetti porno e manga) e “lesbica” figurano nella top 5. Per quanto riguarda le ricerche di tendenza, l’Italia ha visto un aumento del +667% per “gloryhole”, mentre “ass” ha avuto un aumento del +654%. “Pegging” è stata un’altra ricerca di tendenza nel nostro Paese, con +585%. Andando ancora più nel dettaglio, tra le principali categorie italiane ricercate su Pornhub nel 2023 spiccano nell’ordine “Mature”, “Transgender”, “Lesbiche”, “Anal” e “Milf”.

Nella classifica delle pornodive italiane più gettonate, al primo posto figura Sara Diamante, star milanese del settore. Sul secondo gradino del podio Malena La Pugliese, a seguire Beatrice Segreti.