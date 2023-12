Salvini, anarchici e centri sociali non fermeranno la Tav

"Domani sarò in Piemonte: c'è qualche anarchico e centro sociale che ha sfidato il governo per bloccare le grandi opere. Non saranno quattro anarchici a fermare la Tav e il governo di centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Atreju. "Avanti con Tav, Brennero, con la Roma-Latina: ci stiamo occupando di sviluppare porti, autostrade, ferrovie, alta velocità e treni per pendolari", ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.