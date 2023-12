Europee, Borghi (Iv): unire europeisti come propone Della Vedova

"Le europee del 9 giugno sono una sfida storica e dobbiamo unire gli europeisti di Renew Europe in un'unica lista, come propone Benedetto della Vedova. La sua è una iniziativa interessante e da sostenere. Noi ci siamo". Lo afferma il capogruppo di Italia Viva al Senato Enrico Borghi, in una intervista a La Repubblica. "La divisione - aggiunge Borghi - non si recupera sul piano nazionale, ma in Europa superiamo personalismi e animosità e ripartiamo dai contenuti, mettendo al centro una valida idea di Europa: Stati uniti d'Europa, esercito comune, riforma dei trattati con la fine dei veti, liste transnazionali, elezione diretta del Presidente della Commissione. L'opinione pubblica attende l'organizzazione di un campo europeista".