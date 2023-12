Torino Bellissima, liste civiche sono premiate dagli elettori

Le liste civiche della provincia torinese fanno squadra per mettere le singole esperienze a fattor comune e avere sempre più forza, ad esempio nella gestione dei fondi europei o nazionali. Con questo obiettivo viene lanciato oggi il Forum degli amministratori civici territoriali (Fact), "un percorso in cui le liste civiche parlano fra loro" ha spiegato il sindaco di Santena, Roberto Ghio, alla conferenza stampa di fine anno del gruppo consiliare torinese di Torino Bellissima, di cui è espressione in Consiglio metropolitano. Si parte dalle liste civiche che amministrano i territori del chierese, pinerolese e carmagnolese, "con l'obiettivo di coinvolgere tutto il Piemonte", precisa Ghio. "Pensando al 'prodotto' elettorale - sottolinea il capogruppo di Torino Bellissima, Paolo Damilano - è stato dimostrato che le liste civiche sono quelle che vengono richieste e premiate dagli elettori, quindi pensando al presente e al futuro è esattamente la visione politica che si deve avere. Chi riuscirà a fare una sintesi fra una proposta di liste civiche e una proposta di livello politico nazionale risponderà alla richiesta degli elettori". Damilano conferma poi che "Torino Bellissima è sempre stata nel centrodestra, con sensibilità diverse su alcuni argomenti, e continuerà con questa visione politica, Crediamo possa trovare spazio in un centrodestra nel momento in cui venga garantita la nostra autonomia di pensiero. Sulle regionali sono ancora da capire bene le formazioni ma certamente Torino Bellissima ci sarà". Quanto a una sua eventuale candidatura alle europee Damilano afferma di "non aver mai trattato con nessuno su questo".