Tav: Salvini, a lavoro con Rfi per compensazioni sul territorio

"E' chiaro che un'infrastruttura che porta vantaggio a tanti arreca anche qualche problema a qualcuno, per questo devi accompagnare, spiegare e compensare e noi stiamo lavorando con Rfi per trovare nell'accordo di programma i milioni necessari per chiudere con le compensazioni per il territorio". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in Val di Susa in occasione dell'avvio cantiere per lo scavo del tratto italiano del tunnel di base della TORINO-Lione. "Si parla di diversi milioni di euro da investire nei comuni del territorio che hanno portato pazienza in questi anni, quindi ringrazio queste comunità e i sindaci e questa pazienza verrà ricompensata non solo con una grande infrastruttura ma anche da opere che potranno aiutare i cittadini del territorio", ha sottolineato il ministro.