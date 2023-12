Piemonte: Salvini, Cirio?, squadra che vince non si cambia

"Squadra che vince non si cambia". Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, in risposta a una domanda - a margine dell'avvio del cantiere del tunnel di base dalla parte italiana della Torino-Lione - sulle prossime elezioni regionali in Piemonte e sulla ricandidatura per il centrodestra di Alberto Ciro, attuale presidente della Regione.