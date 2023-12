Regina Margherita, sì commissione consiglio all'azienda autonoma

La Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte ha dato via libera a maggioranza - con il sì di Lega e Fi e l'astensione di Pd, M5s e Luv - alla proposta di delibera per la trasformazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino in azienda ospedaliera autonoma. Il provvedimento, presentato dall'assessore Luigi Icardi, dovrebbe essere operativo a partire da gennaio. Nel corso del dibattito generale sono emerse alcune perplessità della minoranza. Per il Pd sono intervenuti Raffaele Gallo, Daniele Valle, Domenico Ravetti e Mauro Salizzoni, lamentando che l'operazione di scorporo del Regina Margherita dalla Città della Salute e della Scienza avvenga "senza un'adeguata consapevolezza delle responsabilità del personale, dei nuovi costi generati e senza una prospettiva per gli anni futuri". Per Luv, Silvana Accossato ha condiviso le proprie perplessità "sull'eccessivo ottimismo, poiché una delle condizioni per ambire a essere istituto di cura a carattere scientifico è il bilancio in pareggio". Icardi ha chiarito che "diversamente da quanto affermato da alcuni organi di stampa, il disavanzo del Regina Margherita non ammonta a 20, ma a 2,7 milioni di euro". "L'Azienda Città della Salute e della Scienza - ha sottolineato l'assessore - è la più grande d'Italia e, con i suoi 4 ospedali e 10mila dipendenti, è oggettivamente difficile da gestire e da amministrare. Il distacco del Regina Margherita renderà la struttura più efficiente e non genererà nuovi costi, grazie anche alla stipula di convenzioni". Il provvedimento approderà all'esame dell'Aula tra domani e mercoledì.