Tav: M5s, centrodestra e Pd uniti in nome dello spreco

"Centrodestra e Partito democratico sono uniti in nome dello spreco e di un progetto superato, insostenibile e dannoso per l'ambiente". Così la capogruppo M5s in Regione Sarah Disabato, con i consiglieri Sean Sacco e Ivano Martinetti, commenta la visita del ministro Matteo Salvini, accompagnato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al cantiere Tav di Chiomonte. "Oggi la coppia fissa formata dal presidente Cirio e dal sindaco di Torino Lo Russo, affiancata dal ministro Salvini - dicono gli esponenti pentastellati - ha celebrato in pompa magna l'avvio del cantiere dei lavori del tunnel di base italiano della Torino-Lione. Cosa ci sia da festeggiare non l'abbiamo compreso. Quella del Tav è un'opera inutile che comporta lo spreco di decine di miliardi di euro per un'infrastruttura che nasce già vecchia, con presupposti errati e ormai fuori dal tempo". "Le risorse destinate a questo folle progetto - aggiungono - andrebbero investite dove davvero servono, dalla sanità pubblica alle infrastrutture esistenti, fino alla transizione energetica. Coi miliardi spesi per il Tav avremmo potuto rilanciare le disastrate ferrovie del trasporto pubblico locale che causano disagi quotidiani ai pendolari. Le opere faraoniche non servono a nulla se non siamo nemmeno in grado di gestire l'ordinario".