Nardelli, bilancio Torino saldo nel presente con occhi al futuro

"Abbiamo avuto cura di coniugare efficienza economica ed equità sociale, avendo sempre un occhio al futuro prossimo. Un bilancio dinamico, che guida e sostiene le linee politiche della nostra amministrazione, ben saldo nel presente ma con una visione solida sul prossimo futuro". Con queste parole l'assessora Gabriella Nardelli ha illustrato oggi in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2024-2026 che inizia oggi il suo iter in aula per l'approvazione. "Tagliare questo nastro entro fine anno era un'obiettivo dell'amministrazione - sottolinea -, una scelta dettata dalla volontà di programmare con il massimo anticipo possibile, e intraprendere già a partire dai primi giorni dell'anno la rotta che caratterizza le azioni previste in questo bilancio per rendere effettiva una visione di medio periodo". Nardelli evidenzia poi gli obiettivi prioritari, "il rispetto del piano di rientro del disavanzo, la riduzione del ricorso all'indebitamento e il riequilibrio di parte corrente. E - aggiunge - abbiamo mantenuto tutte le agevolazioni Isee per le famiglie garantendo uno standard di servizi sempre elevato. È stato un grande lavoro di squadra, una prova di coesione da parte di tutti - conclude -, uniti nella determinazione di raggiungere un obiettivo ambizioso, che abbiamo dimostrato essere alla nostra portata, consentendoci di presentare oggi in aula questa manovra, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti".