SANITÀ & SOCIAL

Regina Margherita, giallo sui costi. Ma parte con 1 milione di Ferragni

Via libera della Commissione Sanità della Regione Piemonte allo scorporo dell'ospedale infantile dalla Città della Salute. Per l'opposizione non c'è evidenza dei conti. Intanto dall'influencer arriva il dono "riparatore" dopo la figuraccia del pandoro griffato Balocco - VIDEO

Nel giorno in cui Chiara Ferragni annuncia (in lacrime) che devolverà 1 milione di euro per il Regina Margherita, la Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera a maggioranza – con il sì di Lega e Forza Italia e l’astensione di Pd, M5s e Luv – alla trasformazione dell’ospedale infantile di Torino in azienda ospedaliera autonoma. Il provvedimento, presentato dall’assessore Luigi Icardi, dovrebbe essere operativo a partire da gennaio. Nel corso del dibattito generale sono emerse alcune perplessità della minoranza. Il Pd ha sottolineato come l’operazione di scorporo dalla Città della Salute avvenga “senza un’adeguata consapevolezza delle responsabilità del personale, dei nuovi costi generati e senza una prospettiva per gli anni futuri”.

L’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha chiarito che “diversamente da quanto affermato da alcuni organi di stampa, il disavanzo del Regina Margherita non ammonta a 20, ma a 2,7 milioni di euro”. “L’Azienda Città della Salute e della Scienza è la più grande d’Italia e, con i suoi quattro ospedali e 10mila dipendenti, è oggettivamente difficile da gestire e da amministrare. Il distacco del Regina Margherita renderà la struttura più efficiente e non genererà nuovi costi, grazie anche alla stipula di convenzioni”. Il provvedimento approderà all'esame dell'Aula tra domani e mercoledì.

Intanto, a rimpinguare le casse ci pensa la nota influencer dopo la vicenda legata al pandoro griffato della Balocco e alla multa comminata dall’Agcom. L’imprenditrice digitale si è scusata pubblicamente per l’errore commesso “perché mi sono resa conto – ha affermato in un video diffuso sui suoi social – di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali”.Secondo l’autorità le società di Ferragni e la Balocco hanno indotto i consumatori a credere che acquistando i pandori avrebbero contribuito a sostenere la ricerca sul cancro, ma così non è stato. Per questo Ferragni ha ricevuto una multa da 1 milione (che ha annunciato di impugnare) e la Balocco di 420mila euro per pratiche commerciali scorrette. “Che si tratti di poche decine di euro o di cifre molto alte, come sempre mi sento di ringraziare chi decide di fare beneficenza per la generosità dimostrata – ha detto la direttrice del dipartimento di patologia e cura del bambino dell'ospedale stesso, Franca Fagioli –. E questo caso non è certo diverso. Valuteremo congiuntamente in quale modo utilizzare queste risorse che potranno offrire un grande aiuto ai nostri bambini”.

Il caso è scoppiato a seguito di una pubblicità del 2022 per la vendita del pandoro Balocco firmato da Ferragni, in cui è stato fatto intendere ai consumatori che comprandolo avrebbero contribuito a una donazione per l’ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà, la donazione da 50 mila euro era già stata fatta da Balocco mesi prima. I pandori Pink Christmas sponsorizzati da Ferragni sono stati lanciati sul mercato come un acquisto solidale, per sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing, due tumori che colpiscono le ossa. Tuttavia, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ferragni e Balocco hanno fornito informazioni fuorvianti ai consumatori rispetto all’iniziativa, per far leva sulla loro sensibilità verso tematiche a sfondo sociale e aumentare le vendite. Nel dettaglio, i due soggetti sanzionati avrebbero fatto credere ai consumatori che, acquistando il pandoro a un prezzo maggiorato di oltre 9 euro, invece dei circa 3,70 del pandoro normale, avrebbero contribuito direttamente alla donazione verso l’ospedale di Torino, mentre questa era già stata fatta, in cifra fissa, a maggio 2022, molti mesi prima del lancio dei pandori Pink Christmas, avvenuto a novembre dello stesso anno.