SANITÀ

Regioni in ritardo sulle tariffe. Slitta il risparmio sui ticket

Proroga in vista per l'adozione del nuovo "prezziario" sanitario. Piemonte in affanno per l'aggiornamento informatico. Prevista una riduzione dei costi per esami e diagnostica. Ma ogni governatore potrà aumentare le cifre fissate dal Governo

Le Regioni sono in ritardo e ai pazienti toccherà aspettare mesi per pagare un po’ meno di ticket. Quello del mancato risparmio per i cittadini è forse il meno noto, ma non per questo meno rilevante, tra gli effetti che produrrà la prevedibile proroga dell’attuale tariffario sanitario la cui sostituzione con il nuovo è fissata al primo gennaio. Una data che, già nei prossimi giorni se non nelle prossime ore, potrebbe essere sposta in avanti di tre o, più probabilmente, sei mesi con una decisione attesa dal Mef e dal Ministero della Salute cui si sono rivolte le Regioni alzando le braccia in segno di resa di fronte alle difficoltà nell’applicazione delle nuove tariffe per visite, esami, diagnostica e un lunghissimo elenco che di fatto comprende tutte le prestazioni sanitarie.

Il nodo più intricato sarebbe quello informatico, con programmi da aggiornare completamente non solo per quanto riguarda i prezzi di ogni singolo servizio fornito dal servizio sanitario, ma anche della esatta corrispondenza con il nomenclatore, ovvero l’infinito elenco di prestazioni, pure quello cambiato. Partite in ritardo? Modifiche imprevedibili nella loro complessità? Colpa delle società che gestiscono i software?

Forse un po’ tutto questo e magari pure altro, certo è che arrivare con il sistema perfettamente aggiornato e funzionante nel giro di meno di un mese, festività comprese, è più di un’impresa impossibile. Tant’è che, un po’ di giorni fa, quando l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in veste di coordinatore vicario della commissione Salute, presieduta dal suo omologo dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, ha evidenziato il problema in Conferenza delle Regioni, è stato un rapidissimo accodarsi da parte di tutti alla sua proposta. Quel giorno Donini non c’era, ma il rinvio facilmente farà comodo pure all’Emilia-Romagna dove, proprio una delibera della giunta con cui, lo scorso 23 ottobre, si è già recepita l’adozione del nuovo tariffario per l’assistenza specialistica sta suscitando proteste e polemiche, non certo da parte dei pazienti, bensì da tutti coloro che nella riduzione dei costi prefissati vedono una diminuzione degli introiti.

Per comprendere quel che succede e, più ancora, quel che succederà quando entreranno in vigore le nuove tariffe basta guardare al calo del 30% sulle risonanze magnetiche, di 115 euro sugli interventi di cataratta, o ancora su quei due esami del sangue in più che in media sarà possibile ottenere allo stesso costo di oggi. Una riduzione che, naturalmente, si rifletterà sui ticket e anche se non si tratterà di grosse cifre, si faranno comunque sentire nel portafogli dei pazienti. I quali, però, dovranno aspettare, vedendo svanire la data del primo gennaio come quella in cui incominciare a spendere un po’ meno. Speranza che, poi, non è affatto detto possa tramutarsi in realtà anche quando, finalmente, entrerà in vigore il tariffario che manderà definitivamente in soffitta quello attuale che risale ben al 1996. I prezzi decisi a livello nazionale è previsto possano subire dei correttivi in aumento da parte di ogni singola Regione e con questi chiari di luna sui bilanci della sanità, l’ipotesi appare tutt’altro che da escludere a priori.