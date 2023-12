Piazza San Carlo: Sanna "ho fatto il mio dovere"

Angelo Sanna, ex questore di Torino indagato per la tragedia di Piazza San Carlo, avvenuta il 3 giugno 2017 durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid disputata a Cardiff, condannato in primo grado e poi assolto in secondo grado parla per la prima volta dalla sua casa di Chiavari con l'emittente televisiva ligure Primocanale: "Brutto sentirsi accusare dal prefetto, ho resistito grazie a moglie e figli. Io nel 2017 feci il possibile...". Una festa, quella del giugno 2017, che si era trasformata in una sciagura in cui persero la vita due persone e se ne ferirono altre 1600 a causa di una banda di rapinatori che seminò il panico spruzzando fra la gente spray al peperoncino per fuggire. L'ex questore dopo la condanna in primo grado si era limitato a dire che rispettava la sentenza. Dopo l'assoluzione in appello, la sua rivincita. "I momenti più difficili - ricorda sanna - sono stati quando ho scoperto che il prefetto tentava di addossare a me le responsabilità e quando mentre facevo spontanee dichiarazioni davanti al giudice mi sono sentito chiedere se ne avevo ancora per molto..". "Difficile è stato il momento del rinvio a giudizio, non me l'aspettavo perché ritenevo di avere fatto tutto quello che era mio dovere e obbligo fare con onestà e l'impegno che mi ha sempre contraddistinto". Il prefetto poi racconta il suo rapporto con l'allora sindaco di Torino, Chiara Appendino, condannata per quella tragedia anche in secondo grado e che ha già annunciato il ricorso in Cassazione: "Con Appendino ho sempre avuto grande collaborazione - ha detto Sanna -, e anche grande vicinanza anche nei momenti di crisi dell'ordine pubblico per il fenomeno delicatissimo dei No tav della Valle di Susa".