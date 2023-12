Goethe, a rischio 26 posti lavoro, sit in davanti l'ambasciata

Il Goethe-institut ha avviato da ottobre scorso una procedura di licenziamento collettivo che si sostanzia nella chiusura delle sedi di Genova e Torino e nella quasi totale cessazione dell'attività della sede di Napoli attraverso la chiusura del dipartimento di lingue. Il licenziamento coinvolge, in totale, 26 dipendenti. Negli incontri già avvenuti con le rappresentanze dei lavoratori - rende noto la Flc Cgil - è stato proposto all'Istituto uno schema alternativo e meno traumatico per realizzare sia la riduzione dei costi di personale sia la soppressione delle sedi, nonostante questo la Direzione dell'Istituto abbia comunque confermato la propria indisponibilità a prendere in considerazione misure alternative al licenziamento. E' in corso stamane un presidio con le lavoratrici e i lavoratori davanti all'Ambasciata tedesca di Roma che chiede il ritiro dei licenziamenti, affidando al confronto la progettazione di interventi volti a rilanciare le attività dell'Istituto nell'interesse della tutela delle professionalità attualmente impiegate e delle positive relazioni culturali che Goethe-Institut esprime in relazione alle città in cui opera. "La direzione si fermi: salviamo i posti di lavoro e un patrimonio culturale in Italia", conclude il sindacato.