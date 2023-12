Incidente sul lavoro, operaio ferito da muletto nel Torinese

Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di oggi, in un'azienda di via Donatello a Borgaro, nel Torinese. Per cause in fase di accertamento un muletto si è ribaltato all'esterno del capannone e l'operaio ai comandi è rimasto incastrato nella cabina. Per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo, ferito, è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria e degli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro) dell'Asl To4.