Regione Piemonte, oltre 4 milioni per le aziende in crisi

La Giunta regionale del Piemonte ha deciso di stanziare 4 milioni e 205 euro per interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura (impianti, stabilimenti produttivi e centri di ricerca). Degli oltre 4 milioni, 2.967.988,87 saranno destinati alla linea investimenti e 1.237.027,94 euro saranno dedicati all'occupazione a tempo indeterminato. Oltre agli investimenti per le acquisizioni, possono essere finanziati anche interventi che prevedano l'affitto di aziende o rami d'azienda. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. Per le piccole imprese la soglia minima di investimento per accedere ai contributi è di 500.00 euro, per le medie di un milione e per le grandi di un milione e mezzo. L'intervento deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo a quello di conclusione dell'investimento (anno a regime), almeno il 40% dell'occupazione presente nell'azienda o nel ramo d'azienda oggetto di acquisizione. "Pur in considerazione del fatto che il tessuto produttivo della nostra Regione è solido, abbiamo il dovere di aiutare il mondo delle imprese e dare un sostegno ad aziende in crisi che grazie all'intervento di investitori possono riemergere da momenti di difficoltà, oppure di favorire il ricambio generazionale - afferma l'assessore alle attività Produttive, Andrea Tronzano -. Tale sostegno è volto a contrastare i processi di deindustrializzazione in atto e recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione - continua - nonché di favorire il mantenimento, il miglioramento e il recupero dei livelli occupazionali". "Una misura fortemente voluta per favorire le imprese a conservare il patrimonio industriale e professionale presente sul territorio" sottolinea l'assessora al Lavoro e formazione professionale Elena Chiorino.