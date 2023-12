Lo Russo, doverosa la mia presenza al cantiere Tav

"Credo sia doveroso che il sindaco metropolitano sia presente alla consegna del cantiere della Tav". Così il sindaco Stefano Lo Russo sulle polemiche sulla sua presenza a Chiomonte. Lo Russo ha spiegato che il ministro Matteo Salvini ha dato la sua disponibilità a venire a Torino a gennaio per fare il punto sull'implementazione del progetto della linea 2 della metropolitana". "Poche settimane fa - ha ricordato il sindaco - il presidente del consiglio ha firmato il decreto di nomina del commissario straordinario. Il 2024 è un anno decisivo per l'aggiudicazione dei lavori. Il territorio Nord Ovest non ha mai avuto un'opera pubblica di queste dimensioni, è una sfida molto importante dal punto di vista tecnico e anche amministrativo perché bisogna aggiudicare gare del valore di 1 miliardo e 828 milioni. Una sfida importante. Con il ministro il rapporto istituzionale è cordiale, sono contento che abbia accettato il mio invito di venire qui a gennaio per fare il punto sulla situazione. Ovviamente se ci saranno le condizioni, come faccio sempre, continuerò a chiedere attenzione per la citta dal punto di vista economico-finanziario perché oggi stiamo discutendo dei lotti 1 e 2, ma la metro ha un'estensione verso nord e sud che devono essere finanziate".