Cara sanità: spesi 170 miliardi, 40 di tasca propria dai pazienti

Record nel 2022, ma quest'anno sarà ancora peggio. Picco di uscite (+10%) per la farmaceutica, cresce meno il costo per il personale. Più pesante l'esborso diretto dei cittadini, soprattutto per le visite specialistiche. Il Piemonte ha pagato 9,2 miliardi. E resta in "rosso"

Quasi 170 miliardi, di cui 40 che i cittadini hanno tirato materialmente fuori dalle loro tasche. È l’enorme quantità di denaro che lo scorso anno l’Italia ha speso per la salute con molti incrementi delle principali voci di uscita. Tutto questo a fronte di una situazione sempre più pesante per quanto riguarda il “rosso” delle Regioni che nel 2022 ha sfiorato il miliardo e mezzo con una prospettiva assai peggiore relativa all’anno che sta per concludersi, per non dire del prossimo.

Non è, infatti, ingiustificato, tantomeno superfluo, il richiamo che accompagna l’ultimo Rapporto sulla spesa sanitaria della Ragioneria dello Stato, che avverte come “il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento condizionati dai vincoli di bilancio e dal rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria”.

Lo studio evidenzia come lo scorso anno non sia cresciuta soltanto la spesa per il personale del 2,4%, ma assai maggiore sia stato l’incremento per gli acquisti diretti dei prodotti farmaceutici con una maggiorazione rispetto al 2021 del 10,4% e un complessivo indice di uscite che a fronte di un tasso piuttosto costante attorno al 1,1%, durante e dopo l’emergenza Covid, è salito fino a sfiorare il 2%. E se la cosiddetta spesa out of pocket, ovvero quel che i cittadini pagano direttamente, aveva segnato una lieve decrescita nel 2020, lo scorso hanno ha recuperato con un’impennata tale da portare la somma del denaro sborsato direttamente per prestazioni sanitaria a raggiungere i 40 miliardi. Visite specialistiche e interventi rappresentano oltre il 45% del totale. Anche se in questo vanno conteggiate le spese odontoiatriche, questo dato non può che risultare come ulteriore conferma dell’ancora insufficienza delle misure messe in atto per ridurre i temi di attesa nel pubblico. Fatto ulteriormente confermato da un altro indice in rialzo, ovvero quello della spesa per la sanità privata.

Leggi qui il Monitoraggio sulla spesa sanitaria

Dal rapporto emerge, inoltre, la crescita nell’ultimo decennio della spesa sanitaria in ciascuna regione. In Piemonte si è passati dagli 8,192 miliardi del 2013 ai 9,281 del 2022 e, per quasi 30 milioni di rosso la sanità piemontese è in buona compagnia con altre 16 regioni che hanno chiuso lo scorso anno in disavanzo. Cifre che pesano complessivamente per 1,4 miliardi di buco, ma che vanno considerate come auspicabili di fronte alla prospettiva per l’anno che sta per concludersi e di fronte a un 2024 dove il buco potrebbe farsi voragine. Non è certo una visione pessimistica o catastrofista quella di chi paventa come sempre più concreto il rischio per il Piemonte di non riuscire a rimanere al di sotto della soglia, raggiunta la quale scatta il piano di rientro. Se poi si aggiunge l’eventualità di potersi trovare di fronte a bilanci di aziende sanitarie assai più negativi di quanto supposto fino ad ora, il rischio è da allarme rosso.

Sempre scorrendo i dati del rapporto emerge come la spesa farmaceutica sia salita nel Paese dagli 8,23 miliardi del 2013 ai 12,85 del 2022 e in Piemonte, nello stesso periodo da 638 a 849 milioni. Mezzo miliardo tondo il sistema sanitario piemontese ha speso l’anno scorso per i medici di famiglia, con un incremento tutto sommato non eccessivo rispetto ai 487 milioni di nove anni fa e in linea con la media nazionale. Ma anche su questo dato, occorre ricordare come dietro ai numeri della spesa resti una situazione in cui la carenza di medici di medicina generale, con molti posti scoperti, rappresenta uno dei tanti mali che affliggono la sanità. Senza che s’intravveda una terapia rapida ed efficace.