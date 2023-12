Ferrero Italia, il fatturato cresce a 1,7 miliardi

Ferrero - attraverso le 4 società che operano in Italia - ha realizzato una crescita delle vendite sul mercato nazionale del 6,7% con un fatturato al 31 agosto 2023 di 1,7 miliardi di euro (1,6 miliardi al 31 agosto 2022) e un utile di esercizio di 53,2 milioni di euro (32,6 al 31 agosto 2022). La società conferma l'impegno in Italia con investimenti pari a 142 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano) e un incremento dell'organico di 235 unità (+3,5%). Negli ultimi 10 anni di attività gli investimenti industriali realizzati dal gruppo Ferrero in Italia hanno superato 1,4 miliardi di euro.