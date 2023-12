Finpiemonte, gestione dei fondi comunitari e Pnrr priorità 2024

Nel 2024 Finpiemonte sarà impegnata soprattutto nella gestione della nuova programmazione comunitaria, con l'avvio delle nuove misure di agevolazione che completeranno il quadro di supporti e incentivi già attivato nel 2023 con i bandi relativi all'efficienza e al risparmio energetico, all'attrazione degli investimenti, alla digitalizzazione e alla ricerca. In tutto 130 milioni di euro di fondi pubblici richiesti, tra contributi (circa 57 milioni) e finanziamenti (circa 73 milioni) e un totale di 469 domande presentate. Lo prevede il Documento di Programmazione approvato dall'assemblea dei soci di Finpiemonte. Nel 2024 la società affiancherà la Regione Piemonte nella gestione di alcune misure del Pnrr, negli ambiti della cultura, dell'ambiente e dei servizi digitali, con l'obiettivo di rispettare gli sfidanti obiettivi di spesa posti dall'Unione Europea. Proseguirà, inoltre, l'attività di Finpiemonte quale investitore istituzionale in strumenti e veicoli finanziari a supporto delle imprese del territorio. Saranno avviate le prime operazioni del Fondo Rilancio, partito a settembre del 2023 per supportare il percorso di ristrutturazione e crescita di imprese in temporanea crisi finanziaria, con un investimento da parte di Finpiemonte di 11 milioni di euro. Infine, il prossimo anno proseguirà l'operatività del Fondo Piemonte Next con Cdp Venture Capital, su cui Finpiemonte ha investito 10 milioni di euro. Significativo l'incremento dei rendimenti, con un margine di interesse atteso al 31 dicembre pari a circa 3,3 milioni di euro e un utile previsto ante imposte che potrebbe superare i 700.000 euro, al netto dell'incremento del contratto dei dipendenti. "È importante che Finpiemonte prosegua il percorso di miglioramento operativo e di consolidamento economico già avviato nel 2023 per continuare a supportare la Regione" spiega il presidente Vietti . L'assessore Tronzano, presente in rappresentanza della Regione Piemonte, ha sottolineato l'importanza di "uno sforzo congiunto utile per impiegare la meglio le risorse europee e regionali".