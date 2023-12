Città della Salute: inchiesta conti, ipotesi reato è falso

Sarà il falso ideologico il reato ipotizzato dalla procura di Torino nel corso dell'inchiesta sui conti della Città della Salute. Gli accertamenti sono stati attivati da un esposto, arrivato a Palazzo di giustizia nei giorni scorsi, in cui il collegio sindacale parla di "disordine amministrativo e contabile". Non si tratta però di un nuovo fascicolo: l'esposto, infatti va ad aggiungersi agli atti già presenti in un fascicolo aperto la primavera scorsa - con specifiche ipotesi di reato - su vari aspetti relativi alla gestione dei conti dell'azienda sanitaria.