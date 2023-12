Tav: De Lellis (Filca), bisogna garantire la qualità del lavoro

"L'avvio del cantiere per lo scavo del tratto italiano del tunnel di base del Moncenisio della Torino-Lione avrà ricadute occupazionali importanti sul territorio, ma sarà di fondamentale importanza monitorare gli appalti generati dall'indotto e dalle opere compensative. Solo così sarà possibile assicurare un lavoro di qualità, a partire dalla sicurezza dei lavoratori edili". Lo dichiara il segretario generale della Filca-Cisl di Torino, Mario De Lellis, che ha partecipato alla cerimonia della consegna del cantiere, lunedì scorso a Chiomonte. "Anche in occasione dell'incontro con i sindaci della Val di Susa - prosegue De Lellis - abbiamo ribadito che è necessario costituire un tavolo permanente per far sì che le attività edili siano svolte nel totale rispetto e applicazione del contratto nazionale dell'edilizia e del contratto integrativo provinciale. Inoltre - conclude il segretario generale della Filca-Cisl di Torino - chiediamo che vi sia maggiore attenzione e premialità nei bandi per quelle imprese virtuose che adotteranno strumenti di prevenzione degli infortuni con i più alti ed innovativi mezzi tecnologici oggi a disposizione. La formazione dovrà essere un obiettivo comune non solo per i lavoratori già attivi e operanti sul territorio, ma anche come strumento necessario per garantire manodopera qualificata per il fabbisogno dei prossimi anni. Questo stesso impegno servirà per le grandi infrastrutture così come per le opere del Pnrr e per tutti gli appalti in Val di Susa, nella Città Metropolitana e in tutta la nostra provincia".