Natale fra i libri per i piemontesi, vendite in crescita del 20%

Natale di lettura per i piemontesi: sono i libri, infatti, a costituire la vera sorpresa positiva delle feste. Fra i commercianti interpellati da Confesercenti sono proprio i librai i più soddisfatti delle vendite, che aumentano del 18-20% rispetto allo scorso anno. Più in generale, è la spesa media a crescere: 223 euro rispetto ai 197 del 2022, con un aumento di quasi il 12% (il 6% se si tiene conto dell'inflazione). "Dalla nostra indagine fra commercianti e consumatori - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - emerge questo piccolo risultato incoraggiante. Non è però un punto di svolta rispetto alla crisi dei consumi, che condiziona ancora pesantemente le scelte dei piemontesi. I consumatori che dichiarano di voler contenere la spesa per i regali di Natale 2023 sono il 43%, meno del 47% dello scorso anno, ma ancora tanti. Speriamo in una accelerazione finale che, anche grazie alle tredicesime, confermi e migliori questo trend". Secondo il sondaggio di Ipsos per Confesercenti le attività di vicinato vengono scelte dal 20% dei consumatori. A sorpresa, si assiste a una crescita della preferenza per i negozi di quartiere da parte dei più giovani con un'età compresa tra i 18 ed i 34 anni, con una quota passa dal 20 al 22%. Il 14%, invece, si rivolgerà ad un mercatino per comprare almeno uno dei regali da mettere sotto l'albero. Ma per molti le piattaforme sono diventate ormai indispensabili: in crescita la vendita diretta via web, con la quota di chi acquisterà online direttamente dal sito del produttore che sale dal 21 al 23%. Tra i regali al primo posto si confermano i capi d'abbigliamento (51%), seguiti dai prodotti di profumeria (45%) e dai libri (44%). Poi giochi e giocattoli (38%), accessori di moda (33%), regali gastronomici (29%), prodotti tecnologici e regali di gioielleria (entrambi al 24%), arredamento e prodotti per la casa, calzature e videogiochi (al 20%). Il 10% segnala l'intenzione di regalare un viaggio o una vacanza, in aumento rispetto al 7% dello scorso anno. La stella di Natale si conferma la regina delle feste: le vendite registrano un incremento del 15% rispetto allo scorso anno. In calo del 10%, invece, gli acquisti degli abeti di Natale.