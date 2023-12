Milano la più cara per comprare, su affitto superata da Firenze

Dopo un 2023 caratterizzato da compravendite in frenata e prezzi che si sono mantenuti in generale stabili se non in leggera crescita, nel 2024 si potrebbe vedere una risalita delle quotazioni sia per le compravendite sia per le locazioni. Secondo uno studio di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, per la vendita spicca il +6% di Catania, seguito dal +4,1% di Verona, mentre per l’affitto Napoli e Firenze mostrano gli incrementi più marcati per il 2024, attorno al +17%. Il che significa che per la prima volta Milano (attesi a +2% i prezzi di vendita e affitto) potrebbe perdere il podio di città più cara dove affittare casa scalzata da Firenze, mentre per Roma è stimato un +1,1% dei prezzi di vendita e un +2,4% per la locazione. Invece, il capoluogo lombardo nel 2024 resterà la città più cara per comprare casa, con un prezzo al metro quadro che si avvicinerà ai 5.500 euro, 100 euro/mq in più rispetto ai valori odierni del capoluogo meneghino. Oscillazioni positive, sull’ordine del +3%, anche per Napoli, Genova, Bari, Venezia e Torino, sebbene i prezzi al metro quadro previsti si attestino su fasce di prezzo molto differenti (dai 3.415 euro/mq di Venezia ai 1.707 euro/mq di Genova, con Bari e Torino che per la prima volta supereranno i 2.000 euro/mq entro la fine del prossimo anno). Stando al report, che prende in considerazione le 12 principali città italiane, in termini di numero di compravendite il 2023 e il 2024 rimangono distanti dalle performance record del 2022 e l’andamento tornerà a un ritmo regolare, quello che avrebbe mantenuto senza la crisi Covid. "È vero anche che le dinamiche di prezzo sono lente a reagire ed è per questo che le previsioni non dipingono un 2024 di prezzi in discesa. Va detto l’ascesa dei tassi dei mutui e la corsa dell’inflazione hanno ridimensionato le intenzioni e la capacità d’acquisto degli italiani, spostando una fetta di domanda verso la locazione, un mercato che quindi potrebbe veder salire i prezzi in risposta a un aumento dell’interesse", ha detto Antonio Intini, chief business officer di Immobiliare.it.