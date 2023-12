Unrae, mercato auto Italia rischia di finire in serie B

"L'Italia registra un forte ritardo nel programma di transizione energetica. E non possiamo appellarci solo alle pur innegabili problematiche reddituali del nostro Paese, considerato che il Regno Unito, con un Pil pro capite a parità di potere di acquisto in linea con quello italiano, ha una percentuale di Bev quattro volte superiore. Ma anche Paesi con Pil pro capite a parità di potere di acquisto ben inferiore al nostro presentano una quota di Bev superiore: è il caso del Portogallo al 17%, della Romania al 10,6%, della Slovenia all'8,5%, della Lituania al 7,3%". Lo sottolinea il direttore generale dell'Unrae, Andrea Cardinali. "Ci sono dunque altri fattori dietro il nostro ritardo, da quelli culturali a quelli infrastrutturali, passando per la imperante disinformazione" aggiunge Cardinali che ribadisce la richiesta dell'Unrae di "correggere l'attuale schema degli incentivi per le fasce 0-60 g/Km, che non sta funzionando, tant'è che a fine anno avanzerà il 72,5% dei fondi. Occorre includere tutte le persone giuridiche ripristinando l'importo integrale del bonus; eliminare il price cap o almeno riportarlo ai limiti precedenti tenendo conto dell'inflazione e aumentare i contributi unitari". Una volta rettificato lo schema incentivi, l'Unrae chiede poi di riportare al 2024 i fondi inutilizzati 2022-2023 (circa 600 mln) sulle prime due fasce 0-20 e 21-60 g/Km di CO2. "Se non spingiamo il piede sull'acceleratore per accogliere le nuove tecnologie, rischiamo di diventare un mercato di serie B per le case automobilistiche, privo di attrattiva per gli investitori esteri, che troveranno accoglienza in tutti quei Paesi che invece stanno guidando la transizione in modo spedito" conclude Cardinali.