Ascom, i prodotti enogastronomici i più acquistati per Natale

"Il Natale 2023 sta rivelando un buon trend per i commercianti; la partenza un po' lenta fino allo scorso week end, in attesa delle tredicesime, ha lasciato il posto ad un incremento negli acquisti già da sabato scorso. I primi giorni si sono comunque rivelati in linea con lo scorso anno, ma si attende una spesa complessivamente più ricca, grazie anche a buste paga leggermente più alte per le nuove regole Irpef, al recupero sui rincari energetici e, probabilmente, anche grazie ad una ritrovata fiducia generale". Così la presidente di Ascom Confcommercio TORINO e provincia Maria Luisa Coppa sull'andamento degli acquisti natalizi. I regali più acquistati a ora sono i prodotti enogastronomici, scelti da circa i tre quarti degli acquirenti: oltre ai gourmet box, che prediligono spesso i prodotti del territorio, ci sono gli acquisti per i pranzi e le cene, che vedono protagonisti, tra gli altri, anche i nostri bravissimi maestri pasticceri con dolci proposte che non mancheranno di stupire. Il 50% regalerà giocattoli, prodotti per la bellezza e per la cura della persona. Molto venduti i capi di abbigliamento, con un trend in leggero aumento rispetto al 2022, ma con uno scontrino più basso e la tendenza ad acquistare articoli piccoli, come guanti, sciarpe, cinture. Molto bene anche i libri, che saranno scelti da oltre il 40% dei clienti. I ristoranti, infine, segnano il sold out per le cene aziendali, per la vigilia e il pranzo di Natale. Quest'anno le prenotazioni sono arrivate fin da ottobre; un bel segno di voglia di convivialità e di apprezzamento per la nostra cucina. "Vediamo un ritorno all'acquisto nei negozi di vicinato. Siamo felici di poter constatare che in questo Natale si torna ad amare lo shopping nelle vie, dove è più bello, e più facile, trovare l'idea giusta passeggiando tra tantissime vetrine creative, eleganti e attraenti" sottolinea Coppa.