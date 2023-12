Smog: Viale, nessuna emergenza limitazioni vanno sospese

"Come previsto il blocco degli euro 5 diesel non ha sortito nessun effetto, i flussi di traffico sono persino aumentati e siamo ormai al livello rosso. Ieri i valori del PM10 delle centraline torinesi sono stati. Non c'è però nessuna emergenza smog, neanche mediatica. Infatti, oggi, nessun quotidiano torinese parla di smog con nessun allarmismo sulle presunte morti premature e sciagure sanitarie al seguito. Così Silvio Viale, capogruppo di +Europa e Radicali Italiani in consiglio comunale a Torino. "Visto che il blocco non è rispettato, che i controlli sono sporadici, che con le scuole chiuse i flussi di traffico caleranno e che i servizi di trasporto pubblico saranno limitati durante le Feste anche per permettere ai torinesi di godere meglio le Festività di fine anno, - aggiunge Viale - chiedo al sindaco di sospendere le limitazioni dei livelli 1 e 2 per il periodo Festivo. Occorre realisticamente considerare che i danni per la salute dei torinesi a breve e a lungo termine per questa sospensione sono e saranno irrilevanti, mentre avranno un impatto più significativo quelli causati da Covid, influenza e patologie stagionali varie".