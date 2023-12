Nimby: a Trino prime adesioni contro deposito scorie nucleari

Sono oltre un centinaio le adesioni raccolte nella prima uscita pubblica del comitato "Tri-No", formato da alcuni cittadini di Trino (Vercelli) per esprimere la propria contrarietà all'ipotesi di autocandidatura del sindaco Daniele Pane per ospitare il Deposito nazionale unico per i rifiuti radioattivi. I prossimi passi previsti dai referenti sono il coinvolgimento di altri centri del Vercellese e dell'Alessandrino, al confine con la provincia di Vercelli, e un'attività di volantinaggio che ci sarà già a partire dal prossimo sabato. "Ad un raggio di 50 chilometri da Trino - ha riferito Fausto Cognasso, membro del comitato e portavoce di Legambiente Trino - è coinvolta una popolazione di 1,7 milioni di persone. Sono loro che devono esprimere il si o il no al progetto di deposito e ad un'eventuale candidatura del territorio. Se Trino diventerà idoneo al deposito, lo sarà per ragioni politiche, non tecniche". Gian Piero Godio, di Legambiente del Vercellese, ha paragonato la proposta di Pane ad una "turbativa d'asta" nell'iter di individuazione del sito idoneo al Deposito nazionale. "A Trino 6 abitanti su 10 si sono già espressi contrariamente al nucleare nei referendum", ha aggiunto.