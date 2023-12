Due operai investiti in un cantiere sulla A7, sono gravi

Incidente sulla A7 Milano-Genova, tra il casello di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e l'interconnessione per l'A21 Torino-Piacenza, in direzione del capoluogo ligure. Come riferito dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco, due operai, al lavoro in un cantiere, sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un veicolo che si è fermato una cinquantina di metri dopo. Gli operari sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Sul posto anche pattuglie della Polizia Stradale di Milano Ovest. Inevitabili i disagi al traffico con coda di alcuni chilometri.