Guardia di Finanza scopre usuraio che applicava tassi al 150%

La guardia di finanza di Torino ha notificato un obbligo di dimora a un 46enne di origine albanese accusato di usura. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite quando una vittima dell'uomo, che non poteva più accedere alle forme tradizionali di credito, si era rivolto a lui preoccupato del fatto che non poteva restituire un prestito iniziale di 40mila euro richiesto per far fronte a un debito di gioco. A causa dei tassi di usura, che all'anno oscillavano tra il 120% e il 150%, la somma era già lievitata fino a 80mila euro. Il risultato dell'inchiesta ha portato il giudice del tribunale di Torino a emettere le misure cautelari nei confronti del 46enne. Durante le perquisizioni è stata sequestrata documentazione cartacea e informatica che proverebbe la sua attività, tra cui assegni a garanzia dei prestiti e 30mila euro in contanti.