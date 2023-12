Biennale Venezia: Ratti direttore mostra architettura

E' l'architetto torinese di fama internazionale Carlo Ratti il nuovo direttore del Settore Architettura della Biennale di Venezia, con lo specifico incarico di curare la 19/a Mostra Internazionale di Architettura che si svolgerà nel 2025. Lo ha deliberato oggi, giovedì 21 dicembre, il consiglio di amministrazione dell'istituzione: la nomina è avvenuta su proposta del presidente Roberto Cicutto, in accordo con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia per il quadriennio marzo 2024 - 2027. Il Cda ha deliberato anche le date della 19/a Mostra Internazionale di Architettura, che si terrà da sabato 24 maggio a domenica 23 novembre 2025 (pre-apertura 22-23 maggio). "A noi architetti piace pensare di essere 'smart' - ha commentato Carlo Ratti - ma la vera intelligenza è ovunque: dall'ingegno disincarnato dell'evoluzione naturale, alla crescente potenza di calcolo dei nostri computer, fino a una diffusa saggezza collettiva. Per affrontare un mondo in fiamme, l'architettura deve riuscire a sfruttare tutta l'intelligenza che ci circonda. Sono profondamente onorato di avere l'opportunità di curare la Biennale Architettura 2025". Di formazione architetto e ingegnere, il professor Carlo Ratti, 52 anni, insegna al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston e al Politecnico di Milano. È direttore del Senseable City Lab e socio fondatore dello studio di architettura e innovazione Cra-Carlo Ratti Associati (Torino, New York City, Londra). Laureato presso il Politecnico di Torino e l'École Nationale des Ponts et Chaussées a Parigi, Ratti ha conseguito un Master of Philosophy e un PhD in Architettura all'Università di Cambridge in Inghilterra, completando la sua tesi di dottorato come Fullbright Scholar presso il Mit.