Torino, in crescita i numeri del Consiglio comunale

Quasi 200 interpellanze in più rispetto allo scorso anno, 566 contro 378, 103 delibere approvate a fronte di 79 nel 2022, via libera a 81 mozioni e 44 ordini del giorno e le visite guidate alle sale auliche di Palazzo Civico e al rifugio antiaereo aumentate di una volta e mezzo in un anno, da 2.778 a 6.941. Sono alcuni dei dati in cui è racchiusa l'attività del Consiglio comunale di Torino, illustrati nel tradizionale incontro di fine anno. Tempo di bilanci anche fra i banchi dei consiglieri, dove la classifica delle presenze è guidata dal radicale Silvio Viale con 622 presenze fra lavoro d'aula e Commissioni, seguito da Andrea Russi del M5s (581) e Silvia Damilano di Torino Bellissima (533). Fanalino di coda è invece Paolo Damilano, ex candidato sindaco del centrodestra che ha totalizzato 20 presenze. Fra gli altri numeri spiccano quelli delle petizioni discusse, invariate rispetto al 2022, ma con un numero di firme quasi raddoppiato, da 5.572 a 10.717. Sono invece aumentate, da 14 a 26, le cerimonie di intitolazione e scoprimento di targhe, ed è stata raggiunta la parità di genere nella nuova toponomastica. In aumento l'attività di comunicazione esterna. Sono saliti del 45% gli accessi alla pagina CittAgora, rivista online del Consiglio, arrivando a sfiorare i 6 milioni, con crescite fino al 9,5% dei suoi canali social.