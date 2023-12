Its Academy, 49 nuovi percorsi formativi per il biennio 23/25

In Piemonte il sistema Its Academy ha visto approvati 49 nuovi percorsi formativi per il biennio 23/25. "Con il sistema Its Academy - spiega l'assessora all'Istruzione e al Lavoro della giunta Cirio, Elena Chiorino - investiamo sui giovani e sul loro futuro per favorire l'occupazione e rispondere alle necessità delle imprese con la formazione professionale specializzata. Il sistema si già dimostrato vincente, con l'80% dei ragazzi occupati con un contratto di lavoro a un anno dal diploma. Con i nuovi percorsi formativi - rimarca - continuiamo a garantire una enorme opportunità: biennio formativo svolto in aula, stage in azienda anche all'estero, e la metà dei docenti provenienti dal mondo del lavoro". Tutti i percorsi formativi, rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria superiore, saranno gratuiti. Saranno infatti finanziati per 10 milioni con risorse del Fondo Sociale Europeo, per 4,3 milioni con risorse statali, e per 44,6 milioni con fondi del Pnrr. Gli Istituti Tecnologici Superiori piemontesi - Its Academy - afferiscono ai settori 'mobilità sostenibile, aerospazio meccatronica", 'tecnologie dell'informazione e della comunicazione', 'agroalimentare', 'biotecnologie', 'turismo e attività culturali', 'tessile abbigliamento e moda', e 'sistemi energetici ecosostenibili'.