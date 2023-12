Tav: consegnata nuova fresa per tunnel base del Moncenisio

Una nuova fresa per realizzare il tunnel della ferrovia Torino-Lione, e' stata consegnata oggi nella fabbrica della Herrenknecht in Germania. Destinata a scavare la parte centrale del tunnel di base del Moncenisio, e' la prima che attraversera' il confine tra Francia e Italia. Dotata di una testa del diametro di 10,4 metri e di 14 motori capaci di generare una potenza totale di 4.900 kW, ha un peso di 3.200 tonnellate ed e' lunga 334 metri, come un grattacielo di cento piani. E' la quarta fresa consegnata delle sette che costruiranno l'opera e questa e' progettata per scavare 18 chilometri di una delle due gallerie del tunnel di base, tra la discenderia di Villarodin/Bourget-Modane, in Francia, e il sito di sicurezza sotterraneo di Clarea, in Italia. "Questa la prima delle due frese che attraverseranno il confine, il simbolo piu' tangibile della nostra opera - ha affermato Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt -: una ferrovia che unira' Italia e Francia attraverso le Alpi, connettendo i nostri Paesi e l'Europa in modo piu' efficiente, economico e sostenibile. E' la quarta fresa che riceviamo qui a Schwanau ed e' sempre una grande emozione. La sua gemella sara' pronta a febbraio e poi tocchera' alle due frese italiane per averne a regime sette che scaveranno per completare i 57,5 km del tunnel ferroviario piu' lungo al mondo", ha concluso.