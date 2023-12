SACRO & PROFANO

Benedetta concordia istituzionale: Repole incontra Lo Russo e Cirio

La svolta "politica" del vescovo di Torino. Primo appuntamento il 16 gennaio con sindaco e governatore, il 20 una mattinata assieme agli amministratori locali. In agenda un confronto con i vertici di Stellantis. "Oggi la cultura dominante enfatizza i diritti individuali"

L’arcivescovo di Torino, Roberto Repole, in occasione dei tradizionali auguri di Natale, ha voluto ricordare che se per molti questa è una festa, non lo è per le persone più “fragili e povere, che, in questo periodo, sentono ancora di più l’esclusione sociale”. “Oggi la cultura dominante tende ad enfatizzare i diritti individuali a discapito di un richiamo a dimensioni e diritti sociali che sono ugualmente importanti”, ha sottolineato Repole, ricordando che “viviamo anche contesti in cui c’è gente che perde il lavoro, di fabbriche che chiudono e sono persone, sono relazioni familiari, non numeri”. “Sarebbe opportuno – ha aggiunto – recuperare il valore fondamentale del Natale del figlio di Dio che abbandona il mondo divino per donarsi agli uomini”.

Secondo l’arcivescovo "non basta lamentarsi, ma occorre soprattutto pensare e lavorare per costruire il futuro di Torino e della regione attraverso una visione prospettica delle questioni riguardanti il mondo del lavoro, coinvolgendo tutte le istituzioni”. Repole, su un suo incontro con i vertici di Stellantis dopo il suo appello di alcune settimane fa sul futuro a Torino dell’azienda, ha spiegato che “ci saranno delle possibilità, ma non è stato ancora fissato nulla”. Repole, infine ha annunciato due incontri su temi sociali e sul lavoro: uno, il 16 gennaio, con il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e uno, il 20 gennaio, una mattinata di riflessione con i politici e con gli amministratori del Torinese sull’impegno per il bene comune.