A Torino il Centro per le missioni robotiche lunari di Asi

Robot in esplorazione sulla Luna telecomandati dall'Italia: sarà possibile grazie al futuro Centro di Simulazione e Controllo Missioni Robotiche Lunari dell'Agenzia Spaziale Italiana, che sarà realizzato a Torino presso le strutture di Altec nel cuore della nascente Città dell'Aerospazio. Lo stabilisce il contratto da 3,5 milioni di euro firmato a Roma da Asi e Altec. La firma è avvenuta alla presenza per Asi del presidente Teodoro Valente e del direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone, per Altec del presidente Fabio Massimo Grimaldi e dell'amministratore delegato Vincenzo Giorgio. "Il centro, in perfetta sinergia con gli scopi della nascente Città dell'Aerospazio, fungerà da riferimento per la filiera industriale e della ricerca per la preparazione e la messa in opera delle tecnologie, dei sistemi e degli esperimenti che si vorranno realizzare sulla superficie della Luna", afferma Valente dell'Asi. "Si tratta di un'infrastruttura destinata al supporto dei progetti di esplorazione e colonizzazione planetaria italiani ed europei dei prossimi anni". Il Centro per le missioni robotiche lunari sorgerà in 36 mesi e affiancherà quello già operativo, sempre in Altec, del Rocc (Rover Operation Control Center) dedicato alle operazioni e simulazioni marziane dell'Agenzia Spaziale Europea.