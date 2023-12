Piemonte, al via bando 2024 per ricerca, innovazione e sviluppo

La giunta regionale del Piemonte ha dato via libera alla seconda edizione del bando Swich, che verrà pubblicato nei primi mesi del 2024. E' rivolto alle micro, piccole e medie imprese e alle start up innovative, ma anche alle grandi imprese e agli organismi di ricerca purché in collaborazione con le pmi, con sede operativa o produttiva in Piemonte. Obiettivo, rafforzare la ricerca e l'innovazione grazie a una dotazione di 80 milioni provenienti dai fondi Fesrs. La prima edizione del bando, che chiuderà il 31 gennaio, ha registrato un interesse tale da far chiudere anzitempo i finanziamenti per l'esaurimento delle risorse. "Vista la grande partecipazione - sottolinea l'assessore all'Innovazione e Ricerca della giunta Cirio, Matteo Marnati - abbiamo deciso di incrementare la dotazione finanziaria con altri 80 milioni. Il risultato fin qui ottenuto dimostra non solo la grande potenzialità del nostro sistema industriale e in particolare delle pmi, ma anche la volontà di innovare con investimenti in nuovi sistemi intelligenti e altamente tecnologici".