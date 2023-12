Tav, consegnata fresa che collegherà scavo tra Italia e Francia

Nella fabbrica della Herrenknecht, a Schwanau (Germania), è stata consegnata la prima fresa che attraverserà il confine tra Italia e Francia scavando la maxi galleria della Tav Torino-Lione. E' la quarta delle 7 che saranno impegnate nel realizzare l'infrastruttura ed è destinata a scavare la parte centrale del tunnel di base, 18 chilometri di una delle due gallerie, tra Villarodin/Bourget-Modale e il sito di sicurezza di Clarea, in Italia. La sua testa ha un diametro di 10,4 metri, pesa 3.200 tonnellate, è lunga 334 metri ed è dotata di 14 motori capaci di generare una potenza totale di 4.900 kw. "Questa è la prima delle due frese che attraverseranno il confine - sottolinea Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare la ferrovia nella parte transnazionale - la sua 'gemella' sarà pronta in febbraio e poi toccherà alle due frese italiane per averne a regime 7 che scaveranno per completare i 57,5 chilometri del tunnel ferroviario più lungo al mondo". Alla consegna era presente anche l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi: "E' momento significativo, un passo tangibile verso una connessione più stretta tra Italia e Francia. - dice - Questa consegna simboleggia un ulteriore tassello che conferma la volontà di concludere un opera che ci consentirà di superare le barriere geografiche, unendo le nazioni attraverso una rete ferroviaria europea più integrata e sostenibile".