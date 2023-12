Vento a 200 km/h, caduta alberi e lamiere e incendi nel Torinese

Durante la notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco di Torino a causa del forte vento con raffiche che hanno toccato alla Sacra di San Michele i 224 chilometri orari, mentre 120 chilometri orari si sono raggiunti sulle aree pedemontane e 85 chilometri orari in pianura. Sono caduti alberi, lamiere e ponteggi, si sono verificati incendi boschivi, soprattutto nella bassa Valle di Susa e nel Pinerolese, in valle di Lanzo. L'allerta dei vigili del fuoco resta alta anche per la giornata di oggi. E' previsto che le temperature massime raggiungano, e in qualche zona superino, i 20 gradi. Tra gli interventi dei vigili del comando provinciale di Torino in via del Castello a Villar Perosa, dove un albero è caduto su cavi dell'energia elettrica, in via Torino a Condove, dove un'impalcatura di una palazzina di tre piani è caduta in parte sulla carreggiata, in corso Torino a Pinerolo dove reti metalliche e i teli di un cantiere sono finiti in strada. In corso Allamano a Grugliasco, alle porte di Torino, si è verificato il distacco del tetto di un distributore di benzina. Interventi per alberi caduti anche in borgata Ruota Gioana a Valgioie, nel parco del Granbosco di Salbertrand, a Giaveno e al Santuario di Sant'Ignazio di Lanzo Torinese per incendi boschivi (qui sono intervenuti anche i volontari), a Sant'Ambrogio di Torino, Gerbole di Volvera, Debouché di Nichelino per la rimozione ostacoli in strada, Orbassano, Garino di Vinovo e Nichelino.