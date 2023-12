Crollo gru, ripresa udienza preliminare

E' ripresa oggi in tribunale a Torino l'udienza preliminare per il crollo della gru in un cantiere allestito in via Genova che il 18 dicembre 2021 provocò la morte di tre operai. Gli imputati, chiamati a rispondere di cooperazione in disastro e omicidio colposo, sono cinque fra responsabili , dipendenti e collaboratori delle aziende interessate. Il gup Alfredo Toppino ha ammesso come parti civili i familiari delle vittime, l'associazione Sicurezza e Lavoro, i sindacati edili Feneal Uil e Fillea Cgil e il Comune di Torino.