Piemonte: Regione investe in sicurezza stradale, 4 ml

La Regione investe in sicurezza stradale. Il presidente Cirio e l'assessore Gabusi pianificano "4 milioni di euro per interventi sulle intersezioni della viabilità provinciale". Il piano di interventi in materia di sicurezza stradale dell'assessorato alle opere pubbliche della Regione Piemonte si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver ripreso, nel 2022, l'iniziativa dei corsi di guida sicura in favore di autisti scuolabus e volontari di protezione civile, la Giunta regionale ha integrato, nell'estate 2023, le risorse necessarie per l'intervento dell'asse Rottalunga a Vinovo e del ponte di Borgo Revel a Verolengo. Il terzo atto, approvato con delibera di Giunta regionale a dicembre, consente di concerto con le province piemontesi di investire direttamente sulla viabilità provinciale e nello specifico sulle intersezioni più pericolose. "Abbiamo dimostrato in questi anni la capacità di sbloccare le grandi opere e portato avanti gli interventi di minor dimensione, utili a risolvere problemi cronici della nostra viabilità. Sosteniamo le Province migliorando sicurezza e percorribilità dei nodi più critici della nostra Regione", affermano il presidente Cirio e l'assessore Gabusi. Ogni provincia riceverà anche 40.000 euro per il monitoraggio automatizzato del manto stradale che le consentirà di verificare in profondità, solo con l'utilizzo di telecamere ad alta tecnologia, lo stato delle vie più importanti. Elenco opere suddiviso per provincia Provincia di Alessandria: 600.000 Adeguamento intersezione tra strada provinciale e casello autostradale nel comune di Vignole Borbera 400.000 euro Rotatoria tra le strade provincia 55 e 59 nel comune di Pomaro Monferrato 200.000 euro Provincia di Asti: 600.000 Rotatoria tra le strade provinciali 6 e 50 nel comune di San Marzano Oliveto in reg. Leiso 600.000 euro Provincia di Biella: 600.000 Rotatoria sulla strada provinciale 230 in comune di Villanova Biellese 200.000 euro Sistemazione incrocio tra le strade provinciali 305 e 400 nel comune di Cerrione 200.000 euro Rotatoria tra le strade provinciali 232 e 113 nel comune di Valdilana 200.000 euro. Provincia di Cuneo: 600.000 Rotatoria tra le strade provinciali 3 e 3bis nel comune di Grinzane Cavour località Gallo 250.000 euro Messa in sicurezza incrocio tra le strade provinciali 174 e 155 nel comune di Busca 210.000 euro Messa in sicurezza bivio strade provinciali 37 e 243 nel comune di Mondovì 140.000 euro Provincia di Novara: 600.000 Rotatoria sulla strada provinciale 106 nei comuni di Ghemme, Sizzano e Carpignano Sesia 200.000 euro Rotatoria sulla strada provinciale 6 nel comune di Cerano 400.000 euro Provincia Vco: 600.000 Rotatoria di accesso alla zona industriale sulla strada provinciale 166 nel comune di Ornavasso 600.000 euro.