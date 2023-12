Csi Piemonte, crescono valore della produzione e consorziati

Cresce il valore della produzione, aumenta il numero dei soci, anche espandendosi nel sud Italia, e prosegue il percorso di ricambio generazionale con 35 nuove assunzioni. Sono gli aspetti principali emersi nell'assemblea dei soci del Csi, presieduta dall'assessore all'Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, che ha approvato il Piano di attività 2024. I dati economici vedono il valore della produzione passare a 154 milioni, in aumento del 2,1% rispetto alla previsione di chiusura del 2023, e gli investimenti attestarsi a 13,5 milioni, mentre il numero dei consorziati sale a 135. L'assemblea ha infatti ratificato le richieste di consorziamento della Fondazione Ifel - Istituto per la finanza e l'economia locale, del Comune di Bergamo e della Città metropolitana di Palermo. Nel 2024 la strategia sarà incentrata principalmente sullo sviluppo delle progettualità basate sull'intelligenza artificiale, creando un vero e proprio modello di Ai company per la pubblica amministrazione. "Il Consorzio - sottolinea la presidente, Letizia Maria Ferraris - si conferma una realtà capace di rispondere alla domanda di innovazione degli enti, impegnata a sviluppare servizi digitali per cittadini e imprese e attenta a supportare le pubbliche amministrazioni". Per il direttore, generale Pietro Pacini "i nuovi consorziamenti rappresentano un fatto molto significativo e confermano l'attrattività dell'azienda, anche a livello nazionale". Il consorzio, conclude Marnati, "diventerà sempre più forte, competitivo e attrattivo".