Covid: Piemonte, l'andamento è decrescente

"Andamento decrescente" e "situazione sotto controllo" in Piemonte rispetto alla questione Covid. E' quanto si ricava dal focus settimanale della Regione, dove si riporta che l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta all'8.2% e quella dei posti letto in terapia intensiva è al 2.6%. I casi degli ultimi sette giorni sono stati 3.723 (-793), con una positività di tamponi pari al 13.6%. Tra giovedì 14 dicembre e giovedì 21 dicembre sono state vaccinate 21.174 persone: 109 hanno ricevuto la prima dose, 17 la seconda, 178 la terza, 2.521 la quarta, 12.926 la quinta, 5.423 la sesta. Dall'inizio della campagna sono state somministrate 11.043.195 dosi. "Il Piemonte - dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla sanità, Luigi Icardi - prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale e si conferma in prima linea nella capillarità che viene offerta a chi vuole vaccinarsi grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle farmacie. Le Asl stanno organizzando anche nei prossimi giorni open day sul territorio per aumentare la copertura vaccinale che, non ci stancheremo mai di ricordarlo, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili".