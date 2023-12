Pininfarina cede lo stabilimento di San Giorgio Canavese

Pininfarina ha perfezionato la vendita del sito industriale di San Giorgio Canavese, inutilizzato da oltre dieci anni, e per il quale nel corso del primo trimestre 2023 era stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita. Un'operazione, spiega una nota del Comune di San Giorgio Canavese, da 4,15 milioni di euro. L'immobile, in cui per oltre vent'anni sono state prodotte carrozzerie di automobili per le principali case automobilistiche, è stato acquisito da Taurus, società partecipata da Cogefa e Simco, in partnership con Bitux. L'obiettivo è realizzare sull'area, grande circa 200 mila metri quadri, uno spazio logistico e produttivo.